شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تكشف عن آلية وشروط طلب تقديم لابتعاث النخبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة التعليم، آلية واشتراطات طلب تقديم لابتعاث النخبة، موضحة أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو خمسة أيام عمل.

وتتمثل الاشتراطات في صورة من قبول جامعي نهائي غير مشروط ضمن العشرون جامعة في تصنيف الوزارة لقائمة برنامج النخبة، أن تكون الجامعة موصى بها في الدرجة والتخصص المطلوب دراسته، البكالوريوس 30 سنة فأقل، الماجستير 35 سنة فأقل، الدكتوراه 45 سنة فأقل.

وتضمنت الشروط أيضا: أن يكون التخصص امتدادًا للدرجة العلمية السابقة أو في تخصص مرتبط به، ألا يمضي على تخرج الطالب من الدرجة العلمية السابقة أكثر من عشر سنوات، أن تنطبق على المتقدم بقية شروط ولوائح الابتعاث العامة الأخرى.