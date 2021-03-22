شكرا لمتابعة خبر عن "العبدالعالي": يمكن للسيدة المرضع أخذ لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، على استفسار عن إمكانية إعطاء لقاح كورونا للمرضع.

وقال محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"بإمكان السيدة المرضع أن تأخذ اللقاح، ولن يؤثر عليها ولا على الطفل الرضيع".

يذكر أن متحدث الصحة، أوضح المانع الوحيد لأخذ لقاح كورونا الذي تم التوصل إليه هو المناعة المفرطة الشديدة من نفس نوع اللقاح، موضحا أن بقية الأمور فلا تعتبر موانع وبإمكان الجميع الحصول على اللقاح.