شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة عن الصورة الشهيرة لمزارع البن بأحد جبال جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كشف مزارع البن حسن السلمي، عن قصة الصورة الشهيرة التي التقطها له المصور ماطر العليلي، في أحد الجبال المطلة على مزرعته.

وقال "السلمي"، في تصريحات صحفية، إن الصورة التقطت بعفوية تامة، ولم يتوقع أن يصل مستوى شهرة الصورة إلى هذا الحد، مشيرا إلى أنه يملك مجموعة من مزارع البن، وأن عادته اليومية هي السير بين الأشجار والطرقات التي تتخلل المزارع.

وأوضح أنه أحد المزارعين المشاركين في مهرجان البن الثامن المقام حالياً في محافظة الداير شرق منطقة جازان.