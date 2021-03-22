شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن ينقذ حياة مصاب قبل وصول الإسعاف بحفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، مواطن من حفر الباطن ينقذ حياة مصاب قبل وصول الإسعاف، حيث أصيب بنزيف بعد اصطدام سيارته بأخرى متوقفة.

وبدا في الفيديو، مركبة تصدم أخرى متوقفة أمام عمارة سكنية بحفر الباطن، حيث ظهر عدد من المارة يلتفون حول السيارة، بعد أن وجدوا قائد السيارة ينزف.

ووثق الفيديو، مواطن يوقف النزيف الناتج عن إصابة السائق، بتركيب محلول له، حتى أوقف النزيف قبل وصول الإسعاف إلى موقع الحادث.