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شاهد.. مواطن ينقذ حياة مصاب قبل وصول الإسعاف بحفر الباطن

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الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، مواطن من حفر الباطن ينقذ حياة مصاب قبل وصول الإسعاف، حيث أصيب بنزيف بعد اصطدام سيارته بأخرى متوقفة.

وبدا في الفيديو، مركبة تصدم أخرى متوقفة أمام عمارة سكنية بحفر الباطن، حيث ظهر عدد من المارة يلتفون حول السيارة، بعد أن وجدوا قائد السيارة ينزف.

ووثق الفيديو، مواطن يوقف النزيف الناتج عن إصابة السائق، بتركيب محلول له، حتى أوقف النزيف قبل وصول الإسعاف إلى موقع الحادث.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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