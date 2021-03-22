شكرا لمتابعة خبر عن عقوبة مخالفة حظر صيد أسماك الناجل والطرادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نوهت وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة جدة بعقوبة مخالفة حظر صيد أسماك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر.

وذكر أن نائب مدير ادارة الثروة السمكية بفرع الوزارة بجدة، المهندس ياسر الغامدي، وفقا لـ"المدينة"، أن العقوبة تتمثل في غرامة مالية.

وأضاف أن الغرامة المالية ستحدد بحسب تفاصيل عملية الضبط ونوع المخالفة، وذلك بعد إحالة المخالفة للجنة قانونية.

يذكر أن وزارة البيئة قررت حظر صيد أسماك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين، ابتداءً من أول إبريل المقبل وحتى 31 مايو المقبل.