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فيديو.. أصوات انفجار أسلحة الميليشيات في مخازن استهدفها التحالف

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

فيديو.. أصوات انفجار أسلحة الميليشيات في مخازن استهدفها التحالف

متابعات الخليج 365 - متابعة

وثق مقطع فيديو أصوات انفجار ثانوية لأسلحة الميليشيا الإرهابية في المخازن التي دمرها التحالف في صنعاء، حيث تتابعت أصوات الانفجارات بشكل سريع يظهر حجم الخسائر التي تكبدتها الميليشيا الانقلابية.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن تدمير ورش تجميع الصواريخ الباليستية وتفخيخ الطائرات بدون طيار بمعسكر سلاح الصيانة بصنعاء.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن: إن عملية الاستهداف تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين من الهجمات العدائية، مفيدًا أن العمليات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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