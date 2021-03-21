فيديو.. ضبط مواطن طعن شخصًا وأصاب آخر في خميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألقت شرطة خميس مشيط القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على قائد مركبة وأحد المارة بآلة حادة.

وبث سناب الداخلية مقطع فيديو يوثق جانبًا من الجريمة، وعلق عليه بالقول: إنه تمت مباشرة الواقعة في حينه، وتم القبض على الجاني، وتبين أنه مواطن في العقد الرابع من العمر.

ولفت سناب الداخلية إلى أنه تم عرضه على البحث الطبي للاشتباه في حالته الصحية؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وعرضه على النيابة العامة.

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