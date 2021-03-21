فيديو.. التحالف يستهدف آليات عسكرية حوثية في مأرب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهداف آليات عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية في مأرب، ضمن عملية الإسناد التي بدأها لدعم الجيش الوطني اليمني في مأرب.

التحالف يدمر مخازن للطائرات الحوثية في صنعاء:

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن نشر مقطع فيديو وثق فيه علمية تدمير مخزن طائرات بدون طيار داخل كهف بمحافظة صنعاء، وتدمير موقع ورش لتجميع صواريخ الدفاع الجوي بصنعاء.

عملية إسناد عسكرية:

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن يوم أمس أنه ينفذ عملية إسناد للجيش اليمني وقبائل مأرب ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأكد التحالف أن عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ويأتي ذلك بعد أيام من إطلاق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمنية عملية عسكرية نوعية لتأديب الميليشيا الحوثية عبر ضربات موجعة في كلٍّ من العاصمة المحتلة صنعاء ومأرب وعدد من المناطق التي تغتصبها الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

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