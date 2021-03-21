نزاهة تضبط قضيتي فساد بمشاريع الجامعات وحصيلة الرشاوى 4.6 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد- نزاهة- اليوم عن ضبط عدد من قضايا الرشوة والفساد في عدة جهات حكومية، من بينها إيقاف (3) موظفين بإحدى الجامعات (مدير إدارة التشغيل والصيانة، ومدير قسم الأنظمة الميكانيكية، وأمين مستودع) ومدير فرع أحد البنوك، ورجل أعمال؛ لحصول الموظفين على مبلغ (4.404.995) أربعة ملايين وأربعمائة وأربعة آلاف وتسعمائة وخمسة وتسعين ريالًا رشوة.

جهود نزاهة في ضبط المخالفين:

وأفادت نزاهة أن ذلك مقابل ترسية عدة مشاريع بقيمة إجمالية (13.844.579) ثلاثة عشر مليون وثمانمائة وأربعة وأربعين ألف وخمسمائة وتسعة وسبعين ريالًا، لصالح مؤسسة مملوكة لرجل الأعمال ومؤسسة عائدة لمدير قسم الأنظمة الميكانيكية بالجامعة (تم تسجيلها صوريًّا باسم زوجته)، وقيام مدير فرع البنك بتمكين مدير إدارة التشغيل والصيانة بالجامعة من إيداع مبلغ (1.000.000) مليون ريال نقدًا دون التحقق من مصدر الأموال، واستخدامهم لتلك المبالغ في شراء عقارات بأسماء أقاربهم؛ بهدف إخفاء مصدرها.

مشاريع الجامعات:

كما تم إيقاف موظف سابق بإحدى الجامعات (مدير إدارة السلامة ورئيس اللجنة الفنية لمتابعة المشاريع) ورجل أعمال، ومهندس مقيم؛ لحصول الأول على مبلغ (240.000) مائتين وأربعين ألف ريال من الثاني مقابل تمرير تجاوزات بتواطؤ من الثالث في ثلاثة مشاريع للجامعة تم تنفيذها من قبل مؤسسة مملوكة للثاني بمبلغ (7.696.185) سبعة ملايين وستمائة وستة وتسعين ألف ومائة وخمسة وثمانين ريالًا.

من جهة أخرى تم إيقاف موظف بالهيئة العامة للجمارك، ومعقب يعمل مخلصًا جمركيًّا لحصول الأول على مبلغ (574.300) خمسمائة وأربعة وسبعين ألف وثلاثمائة ريال، مقابل فسح حاويات تحتوي على مادة التبغ، مستخدمًا حسابات بنكية عائدة لأقاربه.

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