إيقاف موظفَين بأمانة إحدى المناطق حصلا على 5 ملايين ريال رشوة لترسية مشروع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من الإطاحة بموظفين بأمانة إحدى المناطق، بعد الحصول على رشوة مقابل ترسية مشروع ضخم على إحدى الكيانات التجارية.

تفاصيل الإطاحة بموظفين تلقيا رشوة:

وفي التفاصيل: فقد تم إيقاف موظفين اثنين بأمانة إحدى المناطق وموظف بنك؛ لحصول موظفي الأمانة على مبلغ (5.174.000) خمسة ملايين ومائة وأربعة وسبعين ألف ريال، واستخدام حسابات بنكية خاصة بمؤسسة تجارية عائدة لموظف البنك في تمرير تلك الأموال، مقابل ترسية مشروع بقيمة (60.000.000) ستين مليون ريال على أحد الكيانات التجارية.

أوامر شراء غير قانونية:

وفي قضية أخرى تمكنت نزاهة بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني من إيقاف موظف سابق بإدارة العقود والمشتريات بأحد المطارات الدولية، ورجل أعمل؛ لقيام الأول بحكم صلة قرابته بالثاني بتمكين كيانات تجارية عائدة للثاني من الحصول على (218) أمر شراء مباشر بطريقة غير نظامية.

وفي قضية ثالثة تم إيقاف موظف سابق بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ورجل أعمال؛ لحصول الأول على مبلغ (225.750) مائتين وخمسة وعشرين ألف وسبعمائة وخمسين ريالًا، من الثاني مقابل إفادة مقر عمل الأول بعدم وجود شركات منافسة للشركة المملوكة للثاني وتفردها بمجالها؛ مما مكن الشركة من الحصول على مشاريع بتلك الهيئة.

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