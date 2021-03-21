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الإطاحة بـ4 ضباط صف في المرور سهلوا حصول متقاعد على 200 ألف ريال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

الإطاحة بـ4 ضباط صف في المرور سهلوا حصول متقاعد على 200 ألف ريال

ساعدوه على توقيف مركبة الوافد وسلبه

متابعات الخليج 365 - الرياض

تواصل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عملها للقضاء على الفساد في كافة القطاعات الحكومية، حيث تمكنت الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية من إيقاف (4) ضباط صف أحدهم متقاعد يعملون بالإدارة العامة لـ المرور بإحدى المناطق؛ لاستيقافهم أحد الوافدين وتمكين زميلهم (ضابط صف متقاعد) من تفتيش مركبة الوافد وسلب مبلغ (200.000) مائتي ألف ريال منها.

كما تمكنت الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية من إيقاف ضابط صف متقاعد من شرطة إحدى المناطق؛ لقيامه خلال فترة عمله كأمين مستودع بأخذ مبلغ (219.750) مائتين وتسعة عشر ألف وسبعمائة وخمسين ريالًا وسبائك ذهب والمتاجرة بها في بيع وشراء السيارات، وإيداع المبالغ والأرباح الناتجة في حساب بنكي خاص بمعرض سيارات عائد لأحد أقاربه، ومن ثم تحويلها لحسابه البنكي؛ بهدف إخفاء مصدر الأموال.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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