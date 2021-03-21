أمير حائل يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى ‏صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم ، الجرعة الثانية من لقاح كورونا “كوفيد – 19″، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

أهمية الحصول على لقاح كورونا

ونوه سمو أمير منطقة حائل بجهود وزارة الصحة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتجهيزات الطبية المتقدمة والكوادر المؤهلة التي أسهمت في الحد من انتشار فيروس كورونا ،والحفاظ على صحة متابعات الخليج 365 والمقيم في هذا الوطن مشيراً سموه لجاهزية مراكز اللقاحات لاستقبال وتقديم اللقاح للمواطنين والمقيمين تواصلاً مع الدعم السخي من القيادة الحكيمة لصحة وسلامة الجميع.

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