أرامكو السعودية العملاقة للنفط تقلل الإنفاق بعد تراجع أرباح 2020

وقال أمين ناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو بشأن الأرباح “نحن سعداء بوجود بوادر انتعاش”

تراهن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط على انتعاش تقوده آسيا في الطلب على الطاقة هذا العام بعد أن أعلنت عن تراجع حاد في صافي أرباحها لعام 2020 يوم الأحد وخفضت خططها للإنفاق.

تسبب جائحة COVID-19 في خسائر فادحة للشركة ونظيراتها العالمية في عام 2020، لكن أسعار النفط ارتفعت هذا العام مع تعافي الاقتصادات من التباطؤ العام الماضي وبعد تمديد منتجي النفط تخفيضات الإنتاج.

وقال أمين ناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو بشأن الأرباح “نحن سعداء بوجود بوادر انتعاش”. “الصين أيضًا قريبة جدًا من مستويات ما قبل الوباء. لذلك في آسيا وشرق آسيا على وجه الخصوص، هناك انتعاش قوي في الطلب.”

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وقال إن الطلب في أوروبا والولايات المتحدة سيتحسن مع نشر المزيد من اللقاحات. وقال إن من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 99 مليون برميل يوميا بنهاية العام الحالي.

خفضت أرامكو توجيهها للإنفاق الرأسمالي في عام 2021 إلى حوالي 35 مليار دولار من نطاق 40 مليار دولار إلى 45 مليار دولار سابقًا، وفقًا لإفصاح لبورصة تداول في المملكة. بلغ الإنفاق الرأسمالي في عام 2020 27 مليار دولار.

وقالت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إن صافي ربحها تراجع 44.4 بالمئة إلى 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول من 330.69 مليار ريال قبل عام.

توقع المحللون ربحا صافيا لعام 2020 يبلغ 186.1 مليار ريال، وفقا لمتوسط ​​تقديرات المحللين في شركة رفينيتيف إيكون.

وأعلنت أرامكو عن توزيع أرباح بقيمة 75 مليار دولار لعام 2020، لكن ناصر قال إنه لا توجد نية لزيادة التوزيعات هذا العام عما تم التعهد به.

وقال حسنين مالك، رئيس أبحاث الأسهم في شركة أرامكو، إن توزيعات الأرباح تتماشى مع التوقعات، وهو ما سيهتم به معظم حاملي أرامكو، لكن النفقات الرأسمالية المنخفضة تشير إلى أن الشركة لا تتوقع استمرار أسعار النفط المرتفعة على المدى الطويل. تيليمر.

وتراجعت أسهم أرامكو بشكل طفيف 0.6 بالمئة بعد نتائجها.

خلال معظم العام الماضي، صمدت أسهم أرامكو بشكل جيد أمام شركات النفط العالمية في الأسواق الناشئة والمتقدمة، لكنها كانت دون المستوى مقابل نظيراتها عندما تعافت أسعار النفط.

وقال ناصر: “بالنظر إلى المستقبل، فإن استراتيجيتنا طويلة المدى لتحسين محفظتنا من النفط والغاز تسير على الطريق الصحيح”.

قالت أرامكو إن انخفاض أرباح أرامكو بنسبة 44.4 في المائة في عام 2020، يقارن مع انخفاض بنسبة 30.7 في المائة في إيرادات النفط العام الماضي للحكومة السعودية، مع توزيعات أرباح ثابتة على الرغم من انخفاض أسعار النفط التي ساهمت في تحمل أرامكو وطأة الأزمة أكثر من الخزانة. مونيكا مالك، كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري.

فقدت أسعار النفط ما يزيد قليلاً عن خمس قيمتها في عام 2020. وسجل خام برنت آخر تداول عند 64.53 دولارًا للبرميل يوم الجمعة مقارنة بحوالي 51 دولارًا في ديسمبر.

تراجعت أرباح شركات النفط الغربية الكبرى في عام 2020، حيث انخفضت أرباح شركة Royal Dutch Shell إلى أدنى مستوياتها في عقدين على الأقل، وسجلت شركة Exxon Mobil، أكبر شركة طاقة أمريكية، أول خسارة سنوية لها على الإطلاق.

وقالت أرامكو إن التدفق النقدي الحر تراجع إلى 49 مليار دولار العام الماضي من 78.3 مليار دولار في 2019.