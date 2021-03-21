شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يتلقى لقاح كورونا بمدينة الملك عبدالله الطبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تلقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس لقاح كورونا، بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور دلشاد علي عباس، بمركز لقاحات كورونا بمدينة الملك عبدالله الطبية.

وأشاد الدكتور السديس بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في توفير كل ما يسهم في خدمة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، مثمنًا في الوقت نفسه الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة في توفير كافة الاحتياجات لجميع قاطني هذه البلاد المباركة.