شكرا لقرائتكم خبر 367 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 277 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 367 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة فيما بلغت حالات التعافي 277 حالة، إضافة إلى 7 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 385020 حالة، من بينها 3999 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 584 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 374412 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6609 حالات وفاة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لا يجب أخذ فحوصات أو مسحة قبل تلقي لقاح كورونا، مشيرا إلى التوسع في إعطاء الجرعات في مختلف المناطق.

وأضاف أن بعض دول العالم ما زالت ترصد موجات جديدة من الفيروس، مبينا أن الحالات الحرجة المصابة بكورونا في المملكة تمر بمرحلة تذبذب.

وأكد أنه يمنع تلقي اللقاح لمن لديهم حساسية مفرطة من نفس اللقاح، في حين لا يوجد حاجة لتأجيل التبرع بالدم بعد أخذ لقاح كورونا، لافتا إلى مأمونية الجرعات على المرأة المرضع، كما لا توجد حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح، مبينا أن مصابي متلازمة داون ضمن الفئات المستهدفة.