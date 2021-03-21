شكرا لقرائتكم خبر دراسة سعودية: استرازينيكا بريء من الجلطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلصت دراسة سعودية أخيرا، إلى أنه من بين أكثر من 17مليون تلقوا لقاح أكسفورد/استرازينيكا فإن عدد من أصيبوا بجلطات في الفترة ما بعد حصولهم على اللقاح هم 28حالة، 19منهم لنساء وتسعة لرجال، الأمر الذي يؤيد ما توصلت له منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء الأوروبية من أن اللقاح آمن، ولا يوجد مبرر لإيقافه في بعض الدول الأوروبية؛ لأن المنفعة منه أكبر بكثير من أي مخاطر أخرى محتملة.

تقارير الحالات

كما لا يمكن إغفال كثير من العوامل التي قد تحدث الجلطات في النساء والرجال دون أن يكون للقاح علاقة بها، لاسيما وأن تقارير الحالات التي حدثت لها جلطات لم تحمل معلومات كافية عن الحالة الصحية للمريض والأمراض المصاحبة، فمثلا حدوث الجلطات في النساء مرتبط بعدة عوامل مثل السمنة والتدخين وتقدم العمر وبعض أدوية الخصوبة وأدوية منع الحمل والعمليات الجراحية.

وأوضح لـ»مكة» رئيس الفريق البحثي للدراسة الأستاذ المشارك في قسم علم الأدوية بكلية الطب بجامعة جدة الدكتور منصور الطبيقي الذي شارك معه في الدراسة كل من الدكتورة هاجر الكوت من كلية الطب بجامعة طرابلس بليبيا، والدكتورة كاتي ماكليور من إبردين بريطانيا، أن الدراسة راجعت بيانات موجودة في EudraVigilance، وهي هيئة أوروبية مهمتها التأكد من مأمونية وسلامة الأدوية واللقاحات بعد التصريح لها بالاستخدام على البشر، وهذه هي الدراسة الأولى عالميا التي تنشر بيانات أولية عن مأمونية هذا اللقاح باستخدام ودراسة بيانات متاحة في نظام التيقظ الأوروبي لـ 54.571 حالة واجهتها أعراض جانبية متنوعة بعد تلقيها لقاح استرازينيكا.

مأمونية اللقاح

وذكرت الدراسة تفاصيل علمية عن أنواع الجلطات وأماكن حدوثها، مما يفيد الباحثين وذوي الاختصاص في فهم أفضل لهذه الحالات، ودراسة أسبابها المحتملة، مشيرا إلى أنهم عملوا على الدراسة بشكل مستقل دون تلقي دعم مالي من أي جهة، ورفعوها لإجازة نشرها في موقع مختص بنشر الأبحاث الخاصة بمرض (كوفيد- 19).

وأكد الدكتور الطبيقي أن الهدف من الدراسة اتباع المنهج العلمي لطمأنة الناس لمأمونية اللقاح بالدليل المثبت، وأنه السبيل للقضاء على الجائحة والانتصار عليها.