القبض على مواطن سرق 17 مركبة في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على مواطن سرق 17 مركبة في جدة، بالنمط والسلوك الإجرامي أنفسهما. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي أنفسهما، وتمثلت الجرائم في سرقة 17 مركبة من أحياء عدة بمحافظة جدة وطمس معلوماتها، وجرى استرداد جميع المركبات المسروقة وإيقاف المتسبب، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.



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