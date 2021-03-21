مخالفات تغلق 48 مطعما في عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة عسير خلال اليومين الماضيين 48 مطعما مخالفا للاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وأوضحت الأمانة أن اللجان والفرق الرقابية نفذت 856 جولة رقابية رصدت خلالها 626 مطعما مطبقة للإجراءات النظامية و224 مخالفة، أغلقت منها 48 مطعما مع مصادرة 253 لترا و1,393 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، وسحب 93 عينة غذائية لفحصها في مختبر الأمانة.

وتنوعت المخالفات المرصودة داخل المطاعم بين سوء النظافة العامة وانتهاء التراخيص الرسمية أو عدم التقيد باللبس الموحد، وغيرها من المخالفات التي استوجبت تطبيق الغرامات وعقوبة الإغلاق.

من جهة ثانية نفذت الشؤون الصحية بمنطقة عسير 5,869 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات الرعاية الصحية المنزلية، وذلك خلال فبراير الماضي.

وأوضحت صحة عسير أنه جرى تنفيذ 54 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات طبية للمرضى في منازلهم خلال الفترة نفسها.

وشملت الخدمات المقدمة متابعة المرضى الذين لديهم (قرح الفراش) وتنفيذ الغيار على الجروح مع المتابعة لـ92 مريضا، وبلغ عدد مرضى السكري وضغط الدم الذين تتم متابعهم وتقديم خدمات العلاج والوقاية من المضاعفات لهم 1,277 مريض سكري و1,538 مريض ضغط دم، إضافة إلى خدمة 181 مريضا من الذين لديهم القساطر البولية ومتابعة تغييرها.

الزيارات المنزلية:







5,869 زيارة للمرضى في منازلهم



استفاد منها 3,832 مريضا



منهم 2,538 مريضا من كبار السن فوق (65 عاما)



عبر 48 فريقا بـ20 مستشفى



المرضى المتابعون:





(قرح الفراش) وتنفيذ الغيار على الجروح: 92 مريضا



مرضى السكري وضغط الدم



سكري: 1,277 مريضا

ضغط دم: 1,538 مريضا

