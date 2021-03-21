إغلاق 209 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت 7353 جولة رقابية نفذتها أمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين عن إغلاق 209 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية. وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 256 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس. من جهة ثانية وفي خطوة للمحافظة على الصحة العامة وتعزيز الجهود في مكافحة جائحة كورونا، أطلقت أمانة جدة حملة تلقي لقاح كورونا لمنسوبيها، وذلك بمشاركة الشؤون الصحية.

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