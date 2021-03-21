شكرا لقرائتكم خبر ثبوت حالات كورونا بين المصلين يغلق 6 مساجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت الوزارة في تقرير صادر، أن المساجد المغلقة هي مسجدان في منطقة المدينة المنورة تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة عسير بمعدل إصابة بكل مسجد.
كما أشارت إلى إعادة فتح 8 مساجد، وهي مسجدان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الباحة، وأربعة مساجد بمنطقة القصيم، ومسجد بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.
كانت هذه تفاصيل خبر ثبوت حالات كورونا بين المصلين يغلق 6 مساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.