شكرا لقرائتكم خبر ثبوت حالات كورونا بين المصلين يغلق 6 مساجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 6 مساجد موقتا في 5 مناطق، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 42 يوما 332 مسجدا تم فتح 319 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر، أن المساجد المغلقة هي مسجدان في منطقة المدينة المنورة تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة عسير بمعدل إصابة بكل مسجد.

كما أشارت إلى إعادة فتح 8 مساجد، وهي مسجدان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الباحة، وأربعة مساجد بمنطقة القصيم، ومسجد بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.