شكرا لقرائتكم خبر تركي بن بندر يقف على استعدادات المشاركين بتمرين مركز التفوق الجوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستمع إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة عن الاستعدادات والتحضيرات لھذا للتمرين، وجاھزية الطاقة البشرية والمنظومات.
كما التقى بالمشاركين وحثھم على بذل الجھد والاستفادة الكاملة من التمرين، بما يعود عليھم بالنفع في تأدية مھامھم القتالية على أكمل وجه، مؤكدا على الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحرص على سلامة التنفيذ.
يذكر أن التمرين سينفذ بقاعدة مصحف الجوية بمدينة (سرغودھا) في جمھورية باكستان الإسلامية خلال مارس الحالي، حيث ستشارك فيه القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة الحديثة من نوع (التورنيدو) مع كامل أطقمھا الجوية والفنية والمساندة.
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