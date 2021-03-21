وزير التعليم يكرم الفائزين بمسابقة عبدالله الفيصل للشعر العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس الفائزين في مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي من طلبة المرحلة الثانوية والجامعات، والتي تبلغ قيمة جوائزه 500 ألف ريال، وتشرف عليها أكاديمية الشعر العربي، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للشعر، بحضور الأمير سعود بن محمد العبدالله الفيصل.

وقال الدكتور حمد آل الشيخ «إن طلاب التعليم في المرحلة الثانوية والجامعات كشفوا عن موهبة شعرية تمثل صورة من صور التعبير عن الحياة، ومظهرا من مظاهر الهوية اللغوية الأصيلة، ورافدا أساسيا لثقافتنا المتوارثة، التي تسهم في استمرار حضارة هذا الوطن وإنسانيته الراقية، مستظلين بتوجيهات ودعم قيادتنا، التي منحت الإبداع الشعري كامل العناية والتشجيع»، مؤكدا أن وطننا العظيم يزخر بمواهب شابة مبدعة، جديرة بالرعاية والتشجيع؛ لتأخذ فرصتها في إظهار موهبتها الشعرية.

وأكد أن وزارة التعليم، تعمل بالشراكة مع وزارة الثقافة وجامعة الطائف ممثلة في أكاديمية الشعر العربي على إبراز المواهب وتقديمها للمجتمع الثقافي، من خلال جائزة للشعر العربي تحمل اسم شخصية وطنية كبيرة، هو الأمير عبدالله الفيصل -رحمه الله -، وهي جائزة أدبية، مـنشؤها سعودي، تستهدف تقدير المبدعين والمبدعات محليا وإقليميا في مجال الشعر العربي الفصيح.

وأشاد بالحراك اللافت في الموسم الأول للجائزة، والذي اتضح من خلال مشاركة أكثر من 7 آلاف طالب تحت إشراف معلميهم ومدارسهم وإدارات التعليم والجامعات، برغم ظروف الجائحة التي يمر بها العالم، موضحا أن هذا التفاعل له إشارات مهمة منها الانتماء العربي الأصيل الذي ظهر في اهتمام النشء بالشعر العربي الفصيح، إضافة إلى سلامة سير العملية التعليمية وفق التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد.

أسماء الفائزين من المرحلة الجامعية:

المركز الأول

سعود صميلي من جامعة جازان عن قصيدة

(عطر لسيرة الأيام)

حصل على مبلغ 200 ألف ريال.

المركز الثاني

هلا حزاب الجهني من جامعة طيبة عن قصيدة

(بنت السيف والراية).

الطالب محمد عوض السفياني من جامعة الطائف عن قصيدة (محقنة المنية).

حصل على جائزة 150 ألف ريال مناصفة

الفائزون من المرحلة الثانوية:

المركز الأول

فيصل بن محمد حكمي من ثانوية مزهرة في جازان

عن قصيدة (ترانيم وطن)

وحصل على 100 ألف ريال.

المركز الثاني

أحمد بن عبدالرحمن الفراج من ثانوية الإمام الدوري في الرياض عن قصيدة

(بلادي قبلة الدنيا)

وحصل على 50 ألف ريال.