شكرا لقرائتكم خبر 118 ألف وحدة إنارة تضيء المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا للارتقاء بمنظومة الخدمات وتقديم كل ما من شأنه خدمة المسجد النبوي وقاصديه ومن خلال مشروع التوسعة السعودية الأولى، أنشأت حكومة المملكة محطة خاصة لإضاءة المسجد النبوي الشريف وتزويده بأحدث التقنيات المتوفرة من الإضاءة وبأنواعها وأحجامها وأشكالها المختلفة.

وتوجد بالمسجد النبوي وساحاته والمرافق التابعة له وحدات إنارة متنوعة في الشكل والحجم والقوة الكهربائية، ويتم التحكم في أنظمة الإنارة وكثافتها من خلال غرف التحكم الرئيسة، كما تسعى الوكالة إلى تطبيق المواصفات العالمية المعتمدة ودراسة تطويرها.

ويحتوي المسجد النبوي الشريف على نحو 30 نوعية من وحدات الإنارة وبعدد إجمالي يزيد على 118 ألف وحدة.

ويصل عدد النجفات إلى 304 نجفات بالحرم القديم والتوسعة السعودية الثانية مختلفة في الأشكال والأحجام، كما يوجد أكثر من 8000 وحدة إنارة مثبتة على الأعمدة ونحو 11 ألف وحدة من إنارة لفظ الجلالة وضعت في الأركان العلوية للأقواس المعمارية داخل المسجد النبوي وأروقته.

كما توجد كشافات قوتها من 1000 إلى 2000 وات، وذلك لإنارة الساحات والمنائر، كما جرى توفير مصادر متعددة للإنارة والقوى الكهربائية.