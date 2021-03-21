118 ألف وحدة إنارة تضيء المسجد النبوي

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وتوجد بالمسجد النبوي وساحاته والمرافق التابعة له وحدات إنارة متنوعة في الشكل والحجم والقوة الكهربائية، ويتم التحكم في أنظمة الإنارة وكثافتها من خلال غرف التحكم الرئيسة، كما تسعى الوكالة إلى تطبيق المواصفات العالمية المعتمدة ودراسة تطويرها.
ويحتوي المسجد النبوي الشريف على نحو 30 نوعية من وحدات الإنارة وبعدد إجمالي يزيد على 118 ألف وحدة.
ويصل عدد النجفات إلى 304 نجفات بالحرم القديم والتوسعة السعودية الثانية مختلفة في الأشكال والأحجام، كما يوجد أكثر من 8000 وحدة إنارة مثبتة على الأعمدة ونحو 11 ألف وحدة من إنارة لفظ الجلالة وضعت في الأركان العلوية للأقواس المعمارية داخل المسجد النبوي وأروقته.
كما توجد كشافات قوتها من 1000 إلى 2000 وات، وذلك لإنارة الساحات والمنائر، كما جرى توفير مصادر متعددة للإنارة والقوى الكهربائية.
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