شكرا لقرائتكم خبر غدا.. إعادة فتح مشروع زمزم مع التقيد بالإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بتطبيق أعلى الدرجات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19)، أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، الدكتور عبدالرحمن السديس، عن وضع الخطة الاستراتيجية لإعادة فتح أبواب المشروع، واستقبال الزوار وطالبي المياه المباركة.

وأوضح الدكتور السديس أن شركة المياه الوطنية، المشغل الرسمي لمشروع سقيا زمزم، بصدد البدء في استقبال الزوار وطالبي مياه زمزم المباركة داخل المشروع، وذلك لتلبية الطلب المتزايد عليها بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، بدءا من غد، مشيرا إلى أن العمل سيكون بساعات محددة تبدأ من الساعة (1 م) وحتى الساعة (9 م) خلال أيام الأسبوع عدا الجمعة.

وحرصت اللجنة على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة زوار المشروع ومرتاديه، إضافة إلى تحديد الكميات التي ستوزع عبر منافذ التوزيع الآلي لتكون 4 عبوات للزائر بقيمة 5.50 ريالات للعبوة الواحدة شاملة قيمة الضريبة المضافة، يأتي ذلك لضمان استمرارية الخدمة، ولإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من العملاء للحصول على مياه زمزم المباركة، ولتقليل فترة مكوث العميل داخل مقر المشروع.

استمرار الإنتاج اليومي

وأكدت اللجنة الإشرافية جاهزية المشروع لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم في شهر رمضان المبارك للعام 1442هـ، وذلك من خلال الاستعدادات المبكرة لتقديم الخدمات بصورة متكاملة، وجاهزية أربعة خطوط للإنتاج في مصنع التعبئة بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 200 ألف عبوة يوميا، كما تبلغ السعة القصوى لتخزين العبوات في المشروع نحو 2,200,000 عبوة، إضافة إلى استمرار الإنتاج اليومي، وقيام موظفي علاقات الجمهور بالعمل على إرشاد المستفيدين وتوجيههم، والإجابة عن جميع استفساراتهم المتعلقة بالخدمات.

وأكدت تهيئة المقرات بما يراعي تطبيق أعلى درجات الاحتراز والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، إذ سيتم خدمة زوار المشروع وإعطاؤهم عبوات زمزم وفقا لحصة الفرد؛ وهي 4 عبوات زمزم لكل 15 يوما، مع إمكانية الحصول عليها من المنافذ الأخرى المعلن عنها سابقا على مدار أيام الأسبوع، تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتبعة، كما جرى تهيئة مواقع خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل مهامهم، وإعطاؤهم أولوية الخدمة.

الحالة الصحية

ودعت اللجنة إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات لزوار المشروع، والالتزام بالأعداد المسموح بدخولها، والتعاون في تنظيم حركة الدخول والخروج، بالإضافة إلى عملية الفرز قبل الدخول، وإظهار الحالة الصحية بتطبيق توكلنا، علما أنه حسب الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة، سيسمح بوجود 60 عميلا كحد أقصى داخل مركز خدمة العملاء أثناء ساعات العمل بالمشروع.

كما نوهت إلى أن طرق الحصول على مياه زمزم المباركة متاحة عبر مقر المشروع، وفي المتاجر المتعاقد معها سابقا بجميع فروعهم في المملكة، إضافة إلى تطبيق (إرواء)، مؤكدة أنه يجري تزويد المتاجر بكمية تصل إلى أكثر من 5 ملايين عبوة سعتها 5 لترات لتوزيعها خلال شهر رمضان المبارك، لتلبية الاحتياج الفعلي لماء زمزم بحسب الطاقة الاستيعابية في مقار التوزيع، وذلك بما يضمن سهولة الحصول على عبوات مياه زمزم وسلامة الجميع.

من جهة ثانية كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والخدمية، الإجراءات الاحترازية على أبواب المسجد الحرام من أجل تحقيق الهدف المنشود الذي تسعى الرئاسة إلى تحقيقه، وهو أن يتمكن قاصدو المسجد الحرام من أداء مناسكهم بكل راحة وسكينة.

تحقيق انسيابية الحركة

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد الجعيد، أن الإدارة تعد الواجهة التي تستقبل الزوار والمعتمرين عند قدومهم للحرم المكي، حيث تضبط عملية الدخول والخروج وإتاحة الفرصة لقاصدي البيت الحرام وأداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، مشيرا إلى أن الإدارة تضم 150 موظفا مؤهلين علميا وعمليا على مدار 24 ساعة، كما وضعت الحراسات اللازمة للأبواب وتمييزهم بالزي الرسمي والبطاقات التعريفية، ومهمتهم إرشاد قاصدي المسجد الحرام، إضافة إلى تحقيق انسيابية الحركة.

مشروع سقيا زمزم:

