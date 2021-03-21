شكرا لقرائتكم خبر «موهبة» تؤهل منتخب المملكة لمنافسة 75 دولة في «آيسف» العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أنهت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» أمس الورشة التدريبية الأولى لتأهيل المنتخب السعودي لخوض أهم منافسة طلابية عالمية وعلمية «آيسف 2021» مايو المقبل، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل السعودية جان مارك تاتون لـ»مكة»: إن شراكة الشركة قديمة مع «موهبة» تمتد لأكثر من عقد، حيث تدعم الشركة التنافسية المحلية في الأولمبياد للإبداع العلمي.

وأضاف خلال حديثه للصحيفة أن موهبة تلهم الشباب للمضي قدما في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وهي مجالات هامة، وهذه المجالات لها تأثير مباشر على أعمال الشركة، مبينا أن عددا من العلماء والمهندسين يعملون لدى إكسون موبيل، وعدد منهم يتحدى المصاعب لمواجهة مشاكل الطاقة التي تظهر اليوم وغدا.

واستهدفت الورشة التأهيلية التي نظمتها «موهبة» واستمرت على مدار يومين، 30 طالبا وطالبة من أبرز طلبة المملكة الموهوبين الذين سيخوضون أهم منافسة طلابية عالمية وعلمية في مجال الأبحاث مع 2000 طالب وطالبة من 75 دولة، وذلك في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2021» الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

واطلع جان مارك على مجموعة من مشاريع الطلاب والطالبات المشاركين في آيسف، مقدما التشجيع والدعم المعنوي للطلاب والطالبات، كما قدمت الطالبة ود السمعون، التي حصدت المركز الرابع في آيسف 2019، شرحا للطلاب والطالبات عن كيفية اجتياز عملية التحكيم والتعامل مع المحكمين وأسئلتهم، وذلك من خلا تجاربها السابقة.

ماذا قال رئيس «إكسون موبيل» السعودية؟







نوجد كمستثمرين في قطاع الطاقة منذ سنوات ونفخر بشراكتنا مع سابك وأرامكو التي توفر عددا من الوظائف للسعوديين.



نستثمر في التنمية والتطوير والتدريب، وأكثر من 94% من موظفينا سعوديون.



شراكتنا قديمة مع موهبة تمتد لأكثر من عقد، حيث دعمنا نحو 10 طلاب، منهم 5 إناث و5 ذكور.



مشاريع الموهوبين

نزول وزن بطريقة صحية

من خلال بكتيريا تتغذى على الدهون بدلا من الكاربوهيدرات الموجودة بالجسم، حيث قالت الطالبة جوانا إن هذه البكتيريا هي نوع موجود بالأمعاء الدقيقة، وتأكل الكاربوهيدرات، وهي طريقة تدفع هذه البكتيريا للتغذي على الدهون بدلا من الكاربوهيدرات، وهذه العملية تساهم في نزول الوزن بطريقة صحية خلال 5 أشهر نحو 10.7%.

استغلال الكربون

عملت أروى نيازي على تصميم مكثف فائق باستخدام نقاط الكربون الكمية، والتي هي عبارة عن جزيئات كربون دقيقة جدا، تكون موصلة للطاقة، حيث استخدمت المكثف الفائق الذي يستجيب للطاقة الشمسية ويخزنها وكأنه بطارية وخلية شمسية دمجت معا. تصنيع الجهاز يأخذ 24 ساعة، ولكن الطالبة تمكنت من صنعه في 15 دقيقة تقريبا، وفائدة المشروع مساعدة السيارات والمصاعد والساعات الذكية.

سماع الصم للموسيقىى

قالت المشاركة روبي إن مشروعها يقدم المساعدة لمن فقدوا السمع، عن طريق تطويع الذكاء الصناعي مع آلية القفاز، والذي ينقل ذبذبات الموسيقى عبر القفاز مما يمكن فاقدي السمع من الإحساس بالموسيقى والأصوات، والجهاز يكلف تقريبا 70 دولارا فقط.