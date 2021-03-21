السفير الفرنسي ينشر مقطعًا للقاء «غير المتوقع» مع قرود منطقة عسير

الرياض - محمد عبدالله - أثناء استقلاله مركبته على الطريق من السودة إلى رجال ألمع..
نشر السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بويّ، مقطع فيديو، للقاء وصفه بغير المتوقع مع قرود منطقة عسير، أثناء استقلاله مركبته على الطريق من السودة إلى رجال ألمع.
وقال السفير الفرنسي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: لقاء غير متوقع مع قرود منطقة عسير على الطريق الرائع من السودة إلى رجال ألمع.
لقاء غير متوقع مع قرود منطقة #عسير على الطريق الرائع من #السودة إلى #رجال_ألمع ...#السعودية_الجميلة 💚
Unexpected meeting with some monkeys of #Aseer region on the splendid road from #AlSouda to #RijalAlmae...#BeautifulKSA💚 pic.twitter.com/drLr2QCQpZ
لقاء غير متوقع مع قرود منطقة #عسير على الطريق الرائع من #السودة إلى #رجال_ألمع ...#السعودية_الجميلة 💚