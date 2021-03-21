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السفير الفرنسي ينشر مقطعًا للقاء «غير المتوقع» مع قرود منطقة عسير

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الرياض - محمد عبدالله - أثناء استقلاله مركبته على الطريق من السودة إلى رجال ألمع..

نشر السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بويّ، مقطع فيديو، للقاء وصفه بغير المتوقع مع قرود منطقة عسير، أثناء استقلاله مركبته على الطريق من السودة إلى رجال ألمع.

وقال السفير الفرنسي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: لقاء غير متوقع مع قرود منطقة عسير على الطريق الرائع من السودة إلى رجال ألمع.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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