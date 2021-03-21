الراغبات في الحمل والمرضعات والمتبرعون بالدم.. رسالة من الصحة للفئات الثلاث

وجّهت وزارة الصحة، رسائل على لسان متحدثها في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إلى بعض الفئات، بينها الراغبات في الحمل والمرضعات والمتبرعون بالدم.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه لا يوجد حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح، كونه لا يؤثر على الخصوبة لدى الذكور أو الإناث أو له ارتباطات حول ذلك، كما أنه لا يؤثر أيضًا على التبرع بالدم على الإطلاق.

وأشار إلى أن جميع الجهات العلمية المتخصصة والمعنيّة أثبتت أن هذه المعلومات غـيـر صحيحة وغـيـر دقيقة.

وأضاف: «أيضًا السيدة المرضع بإمكانها أخذ اللقاح، ولن يؤثر عليها -بإذن الله- ولا على الرضيع، وأن هناك دراسات مبشرة حول إعطاء الحوامل للقاح بالإضافة إلى بقية الأعمار», نافياً أن يكون من الضرورة إجراء فحوصات كورونا قبل أخذ اللقاحات.

وأبان أن المانع الوحيد لأخذ اللقاح هو المناعة المفرطة الشديدة من اللقاح نفسه.

وأوضح أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة، وبدأت بعض الدول حول العالم ترصد حالات جديدة وموجات إضافية أُطلق عليها الموجات الثالثة ومعظمها رصدت من الجهات الرسمية أو المختصين من بعض الدول الأوروبية, مما يتوجب ضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية لكي نواصل التصدي لجائحة كورونا.