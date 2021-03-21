الفنان محمد هنيدي عن زيارته متحف السيرة النبوية بالمدينة: «تجربة روحانية لا توصف»

شارك الفنان المصري محمد هنيدي تفاصيل زيارته لمتحف السيرة النبوية في المدينة المنورة، موجهًا رسالة شكر لرابطة العالم الإسلامي.

ونشر الفنان المصري صورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من زيارته لمتحف السيرة النبوية، مشيرًا إلى أنه قضى تجربة روحانية لا توصف بتقنية عالية جدًا.

وقال: «تأثرت كثيرًا بأجواء سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، التي عشتها بتفاصيلها الجميلة في متحف السيرة النبوية بالمدينة المنورة. تجربة روحانية لا توصف بتقنية عالية جدًا، شكر كبير رابطة العالم الإسلامي، ونتمنى نشوف فرع المتحف بمصر قريبًا».