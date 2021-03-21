استغرق بناؤه 40 عامًا.. قصة قصر الحضارات في النماص

قصر الحضارات في النماص بمنطقة عسير، أو القصر الفلكي وهو عبارة عن قرية تراثية تحمل آلاف المخطوطات والقطع التراثية، التي تعود لمئات السنين، كما يحمل هذا القصر آلاف الزخارف الإسلامية.

يمتاز القصر بطرازه المعماري الأندلسي الفريد، ويوجد به أكثر من 10 ملايين شكل من الزخارف الإسلامية النادرة، ومخطوطة للقرآن الكريم يعود تاريخها إلى ألف عام، إلى جانب أكثر من 200 ألف مخطوطة عالمية.

وأوضح صاحبه محمد المقل أن بناء القصر استغرق أكثر من 40 عامًا ويتضمن 300 عمود و7 قباب تمثّل قارات العالم السبع.

وأضاف أن تصميمه الفريد يقيس دورة كاملة للشمس والقمر والنجوم والكواكب، و365 عمودًا على عدد أيام السنة الهجرية. وفقًا لتقرير عرضته قناة السعودية.

واستكمل أن قصر الحضارات هو الأول من نوعه تاريخيًا وعالميًّا، مشيرًا إلى أنه يحتوي المئات من المقتنيات الأثرية والأدوات اليومية التي كان يستخدمها أهل السعودية والتي تحكي تاريخ المملكة.