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بالفيديو.. «التحالف» يدمر مخزن طائرات مسيرة لميليشيا الحوثي في صنعاء

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الرياض - محمد عبدالله - بعد ساعات من تدمير منظومة دفاع جوي تابعة لهم

نشر تحالف دعم الشرعية، مقاطع فيديو لعملية تدمير مخزن طائرات مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء.

وأعلن التحالف، في وقت سابق، تدمير منظومة دفاع جوي معاد تابعة للميليشيات الحوثية في جبهة مأرب.

وأكد التحالف، أن تدمير منظومة الدفاع الجوي الحوثي في مأرب، شمل كافة مكوناته والخبراء الأجانب.

وأشار إلى أنه مستمر في دعم عمليات الجيش الوطني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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