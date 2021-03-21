بالفيديو.. «التحالف» يدمر مخزن طائرات مسيرة لميليشيا الحوثي في صنعاء

نشر تحالف دعم الشرعية، مقاطع فيديو لعملية تدمير مخزن طائرات مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء.

وأعلن التحالف، في وقت سابق، تدمير منظومة دفاع جوي معاد تابعة للميليشيات الحوثية في جبهة مأرب.

وأكد التحالف، أن تدمير منظومة الدفاع الجوي الحوثي في مأرب، شمل كافة مكوناته والخبراء الأجانب.

وأشار إلى أنه مستمر في دعم عمليات الجيش الوطني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين