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توضيح من «الصحة» حول حالة «محصن متعافي» على «توكلنا» دون أخذ لقاح كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - تعرضوا للإصابة بالفيروس سابقًا..

أوضحت وزارة الصحة  أسباب ظهور حالة «محصن متعافي» في تطبيق توكلنا باللون الأخضر الغامق للبعض دون أخذهم لقاح .

ورد حساب (الصحة-937) المختص في تقديم المشورة الصحية على استفسار مفاده: «ليش تطلع محصن متعافي مع أني ما أخذت اللقاح سبق وأن أصبت بكورونا»، قائلًا: «في حال كان هناك إصابة سابقة بالعدوى يعتبر تغير الحالة في التطبيق (محصن متعافي) صحيح، وبعد ٦ أشهر من الإصابة ستعود الحالة إلى غير محصن حتى يتم تلقي جرعة واحدة من التطعيم».

يُشار إلى أن «الصحة» قد أكدت أن من ثبتت إصابته بفايروس كورونا المستجد بعد تلقيه التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح، فإنه يتم تأجيل الجرعة الثانية له وجدولتها إلى ما بعد 6 أشهر من التعافي، مؤكدة على أنه لا توجد مخاطر من أخذ اللقاح على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا دون علمهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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