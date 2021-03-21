«الأرصاد» عن طقس الاثنين: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الاثنين، على بعض مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن مناطق أخرى تتأثر بسحب رعدية.

وقال مركز الأرصاد، في بيان صادر عنه، إن هناك نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل.



وأشار إلى أن شمال وجنوب غرب المملكة تتأثر بسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12-32كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.

أما عن الخليج العربي، فأكد الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق المملكة بالدرجة المئوية