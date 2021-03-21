«التعليم» تحدد ضوابط وشروط طلب تقديم لابتعاث النخبة

كشفت وزارة التعليم، طريقة وآلية واشتراطات وضوابط ومتطلبات طلب تقديم لابتعاث النخبة، مؤكدة أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو خمسة أيام عمل.

وأشارت التعليم، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هذه الخدمة تتيح هذه الخدمة إمكانية القبول للطلاب الحاصلين على القبول الجامعي المُباشر من أفضل الجامعات العالمية في مختلف التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل، ضمن ضوابط وشروط خاصة، وهو مسار تحت إدارة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

وأوضحت الوزارة، شروط ومتطلبات للاستفادة من طلب تقديم لابتعاث النخبة، وتتمثل هذه الاشتراطات في التالي:

- صورة من قبول جامعي نهائي غير مشروط ضمن العشرون جامعة في تصنيف الوزارة لقائمة برنامج النخبة.

- أن تكون الجامعة موصى بها في الدرجة والتخصص المطلوب دراسته.

- العمر: البكالوريوس 30 سنة فأقل، الماجستير 35 سنة فأقل، الدكتوراه 45 سنة فأقل.

- أن يكون التخصص امتدادًا للدرجة العلمية السابقة أو في تخصص مرتبط به.

- أن لا يمضي على تخرج الطالب من الدرجة العلمية السابقة أكثر من عشر سنوات.

- أن تنطبق على المتقدم بقية شروط ولوائح الابتعاث العامة الأخرى باستثناء ما ذكر أعلاه.

وبينّت وزارة التعليم، آلية وإجراءات طلب تقديم لابتعاث النخبة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- يتم الدخول على رابط سفير التقديم من خلال الضغط على الرابط التالي «من هنا»

- يتم اختيار مرحلة للتقديم عليها.

وكشفت الوزارة، أنه في حالة تعثر المستفيد أو عدم تمكنه من الاستمتاع بالخدمة إلكترونيًا يمكنه الحصول عليها من خلال القنوات البديلة، وذلك من خلال الاتصال على مركز رعاية المستفيدين 19996 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو التواصل مع مركز رعاية المستفيدين تواصل، ويمكن الوصول له بشكل مباشر، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي «من هنا».

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه بعد التقدم بطلب الخدمة سيصل رقم الطلب بالإضافة إلى رابط لآلية متابعة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال ويمكن لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب باستخدام هذا الرقم.

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