شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 60 عملاً فنياً تزين «نور الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل احتفالية نور الرياض بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع، أعمالها الفنية والتي تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بمدينة الرياض، وذلك بمشاركة 60 من كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 23 منهم من الفنانين السعوديين.

وتشتمل احتفالية نور الرياض على 60 عملاً فنياً، تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، ومجموعة من أشكال الفن الخفيف، يتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة.

وتمثل احتفالية "نور الرياض" باكورة مبادرات برامج "الرياض آرت"، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية في المدينة، من خلال تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك عبر 12 مبادرة فنية تشتمل على تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني، من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، ليشكل بذلك هذا البرنامج أحد أكبر مشروعات فن الأماكن العامة في العالم.وقد جُدولت أنشطة وبرامج احتفالية نور الرياض ووُزعت على جميع أنحاء مدينة الرياض.