شكرا لقرائتكم خبر عن حماية 100%.. «الصحة»: مليون شخص حصلوا على «أسترازينيكا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • لا يوجد علاقة بين لقاحات كورونا والأسبيرين

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري أن أكثر من مليون شخص في المملكة حصلوا على لقاح كورونا كوفيد 19 من شركة استرازينيكا.

وقال الدكتور عسيري: "أاكثر من مليون إنسان حصلوا على جرعة على الأقل من لقاح إكسفورد استرازينيكا في المملكة، وذلك يعني حماية من أعراض الإصابة بكوفيد-١٩ بنسبة ٨٠٪ على الأقل، وحماية من المرض الشديد فيما لو أصيبوا بكوفيد تصل الى ١٠٠٪".

وفي نفس الشأن أكد عسيري، أنه لا يوجد علاقة بين لقاحات كورونا والاسبيرين سلباً أو إيجاباً .

وأضاف: "‏من كان يستخدم الأسبيرين لأي سبب فهذا لا يمنعه من أخذ لقاح استرازينيكا أو فايزر، وكذلك من أخذ لقاح أسترازينيكا أو فايزر فلا يجب عليه أخذ الأسبيرين بعد أخذ اللقاح إذا لم يوجد داعٍ طبي آخر".