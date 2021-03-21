شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء في «أم القرى» يؤخر اختبارات الرخصة المهنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تسبب انقطاع التيار الكهربائي عن قاعة الملك سعود بجامعة أم القرى في العابدية في تأخير بدء اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين بالعاصمة المقدسة اليوم (الأحد) في ثاني أيام الاختبارات التي بدأت في عدد من مناطق ومحافظات المملكة وتشرف عليها هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وفوجئ المعلمون الذين حضروا بانقطاع التيار الكهربائي بعد دخولهم إلى القاعة عقب صلاة المغرب تمهيدا لبدء الاختبارات. ولم يتسن للجنة تسليم أوراق الأسئلة للحاضرين على الرغم من اكتمال الحضور، إذ تسبب الظلام الدامس في تأخير توزيع الأسئلة وسط تذمر المعلمين لمدة تجاوزت ساعة ونصف حتى عودة التيار مرة أخرى.