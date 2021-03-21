اشتراط تطعيم 60% من سكان مكة والمدينة بلقاح كورونا قبل الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشترطت الضوابط الصحية لموسم حج هذا العام وصول التطعيم إلى 60% من سكان مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، من الفئات المستهدفة بالتطعيم قبل 1 ذي الحجة المقبل، إضافة إلى إلزام حجاج الداخل بالحصول على جرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة ضد كورونا، وحصول أي حاج من الخارج على لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية، عل أن تكون الجرعة الثانية قبل دخول المملكة بما لا يقل عن أسبوع.

وبحسب الضوابط الصحية لحج هذا العام 1442، فإنه يلزم حصول جميع المكلفين والعاملين بالحج على جرعتي اللقاح المعتمد في المملكة قبل بدء التكليف بما لا يقل عن أسبوع، واستثناء الفئات الأكثر عرضة من الترشح للحج، واقتصار الفئات العمرية على 18 - 60 سنة.

الضوابط الصحية للحج المقبل

• حصول جميع المكلفين والعاملين في الحج على جرعتي اللقاح المعتمد في المملكة ضد كورونا، قبل بدء التكليف بما لا يقل عن أسبوع.

• حصول جميع حجاج الداخل على جرعات اللقاح المعتمد بالمملكة ضد كورونا قبل 1 ذي الحجة.

• اشتراط حصول حجاج الخارج على لقاح كوفيد معتمد من منظمة الصحة العالمية، على أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع.

• إبراز نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية لفيروس كورونا، قبل 72 من الوصول للمملكة.

• الحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إلى المملكة، تتخلله إعادة الفحص المخبري المعتمد بعد 48 ساعة عن طريق جهة متعاقدة مع مقدم الخدمة الميدانية للحجاج.

• وصول نسبة التطعيم إلى 60% لسكان مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الفئات المستهدفة بالتطعيم، قبل مطلع ذي الحجة.

• ارتداء الكمامة لجميع الحجاج والعاملين في جميع الأوقات.

• استثناء الفئات الأكثر عرضة من الترشح للحج، واقتصار الفئات العمرية بين 18 - 60 سنة.

• التنسيق لخروج الحاج من مقر السكن خارج البرنامج الأساسي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

• التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة متر ونصف بين الحجاج.

• جدولة حركة تدفق حشود الحجاج إلى مجموعات، بحيث تكون كل مجموعة معرفة مسبقا، ومع قائد مجموعة مرافق واحد على الأقل، ولا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج.

• تحديد فترات البقاء بمناطق الحج لكل مرحلة.

• الاستفادة من جميع الرخص الشرعية للتخفيف على التنظيم.

• اتباع البروتوكولات الصحية الخاصة بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، ومتابعة ما يستجد من توفر اللقاح وتطور وضع الوباء عالميا ومحليا، ونسب إشغال الأسرة وظهور تحورات للفيروس وتغيير الخطط تباعا لذلك.

• تقوم وزارة الصحة بتنسيق البروتوكولات الصحية، مثل الحجر والفحص عند القدوم وعند المغادرة.