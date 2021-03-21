السعودية | انطلاق التمرين البحري السعودي السوداني "الفلك ٤"

شكرا لقرائتكم انطلاق التمرين البحري السعودي السوداني "الفلك ٤" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلق الأحد بالمملكة العربية السعودية بقاعدة الملك فيصل البحرية التمرين البحري السعودي السوداني (الفلك ٤) والذي تستمر فعالياته حتى الخميس.

وأوضح قائد القوات البحرية السودانية المشاركة العميد بحري ركن علاء الدين عبدالله أن التمرين سانحة طيبة لتبادل الخبرات والتدريب على العمل المشترك.

من جانبه العميد بحري هزاع المطيري قائد الجانب السعودي أشار إلى أن التدريبات تهدف لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات في إدارة العمليات البحرية بالبحر الأحمر.

يذكر أن التمرين يجري كل عامين بصوره تبادلية حيث كانت آخر مناورات بقاعدة بورتسودان في العام ٢٠١٨ م ويهدف إلى تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات وتوحيد سياقات العمل البحري المشترك بين القوات البحرية السودانية والقوات الملكية البحرية السعودية وسيختم فعالياته يوم الخميس القادم.