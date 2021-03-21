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السعودية | وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 35 ثانية - 9:18 مساءً, 21 مارس 2021 م

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، معالي وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج أمين أبا صديق.
وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
عقب ذلك جرى التوقيع على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة العربية وجمهورية تشاد، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب التشادي معالي وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج أمين أبا صديق.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ومساعد وزير الدولة للشؤون الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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