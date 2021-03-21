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السعودية | رئيس جمهورية قرغيزستان ورئيس الوزراء يمنحان سفير المملكة وسام الصداقة والسلام ووسام الشرف

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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رئيس جمهورية قرغيزستان ورئيس الوزراء يمنحان سفير المملكة وسام الصداقة والسلام ووسام الشرف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 8:06 مساءً, 21 مارس 2021 م

المناطق - واس

منح فخامة الرئيس صادير جباروف رئيس جمهورية قرغيزستان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، وسام الصداقة والسلام بمناسبة انتهاء فترة عمله وتقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين.
كما منح دولة رئيس الوزراء في جمهورية قرغيزستان أولوقبيك ماريبوف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية؛ وسام الشرف، وذلك تقديرًا لجهوده في تطوير العلاقات بين البلدين.
وعبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية عن اعتزازه وتقديره لفخامة الرئيس ولدولة رئيس الوزراء في الجمهورية القرغيزية، مؤكدًا أن العلاقات القرغيزية شهدت تطوراً كبيرًا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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