معلومات عن الهالك الحوثي زكريا الشامي المطلوب رقم 4 على قائمة التحالف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت مصادر محلية وفاة زكريا الشامي، المطلوب رقم 4 على قائمة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والذي تم رصد 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض عليه، فيما تضاربت الأنباء حول سبب الوفاة.

من هو زكريا الشامي ؟

هو أحد القيادات الحوثية الأربعين الذين شملتهم قائمة التحالف وكان يشغل منصب ما يسمى وزير النقل في حكومة الميليشيا الحوثية الانقلابية غير المعترف بها من أي دولة في العالم، وهو برتبة لواء، وكان يشغل في السابق نائب رئيس الأركان في اليمن قبل انشقاقه وانضمامه إلى الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.

اسمه الكامل زكريا يحيى الشامي، وهو نجل الإرهابي الحوثي يحيى الشامي المطلوب رقم 11 على قائمة التحالف، والذي تم رصد 20 مليون دولار مقابل الإدلاء بأي معلومات تقود إلى القبض عليه هو الآخر.

سبب وفاة زكريا الشامي:

فيما لم يعلن الانقلابيون بعد في بيان رسمي سبب الوفاة إلا أن هناك روايتين حول سبب الوفاة، السبب الأول هو هلاك الإرهابي زكريا الشامي في غارة لقوات التحالف العربي استهدفت اجتماعًا شارك فيه في العاصمة اليمنية المحتلة صنعاء.

أما الرواية الثانية لوفاة الشامي فتزعم أنه تم تصفيته نتيجة الخلافات التي وقعت في الأيام الماضية بين والده اللواء يحيى الشامي رئيس ما يسمى مجلس حكماء آل البيت وبين الحاكم العسكري القادم من إيران حسن إيرلو حول معركة مأرب.

وهناك من يحاول الترويج عبر مواقع التواصل بأن وفاة الشامي جاءت بسبب إصابته بفيروس كورونا في محاولة للتغطية على السبب الحقيقي للوفاة.

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