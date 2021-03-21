التحالف ينشر فيديو للعملية الجارية في مأرب لدعم الجيش الوطني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو للعملية الجارية في مأرب لدعم الجيش الوطني.

التحالف يؤدب الحوثيين:

ويأتي ذلك بعد أيام من إطلاق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمنية عملية عسكرية نوعية لتأديب الميليشيا الحوثية عبر ضربات موجعة في كلٍّ من العاصمة المحتلة صنعاء ومأرب وعدد من المناطق التي تغتصبها الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

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