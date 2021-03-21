كراني: يا أهل الشمال استعدوا للزائر القطبي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم الأحد، عن حدوث انخفاض حراري على شمال المملكة، مشيرًا إلى أن وجود فرصة لتكون الصقيع ونشاط للرياح يؤدي إلى شبه انعدام للرؤية خلال الأيام المقبلة.

زائر قطبي:

وأضاف كراني في تغريدة له عبر تويتر: يا أهل الشمال استعدوا للزائر، بعون الله من اليوم وحتى الثلاثاء يستمر تأثير كتلة ساخنة على الأجواء تتحرك تدريجيًّا في اتجاه الشرق ثم الجنوب الشرقي؛ بسبب قدوم زائر قطبي للشمال.

صقيع:

وأضاف: يؤدي الزائر القطبي لانخفاض حراري على الشمال وفرصة تكون الصقيع ونشاط الرياح وشبه انعدام للرؤية تصل لانعدام.. احذروا التقلبات”.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على شمال وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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