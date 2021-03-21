التحالف يدمر منظومة دفاع جوي حوثية في مأرب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، تدمير منظومة دفاع جوي معادٍ تتبع مليشيا الحوثي في جبهة مأرب.

وقال التحالف إن تدمير المنظومة شمل كافة مكونات النظام والخبراء الأجانب، مشددًا على أنه يدعم عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين.

التحالف يؤدب الحوثيين:

ويأتي ذلك بعد أيام من إطلاق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمنية عملية عسكرية نوعية لتأديب الميليشيا الحوثية عبر ضربات موجعة في كلٍّ من العاصمة المحتلة صنعاء ومأرب وعدد من المناطق التي تغتصبها الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

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