الداخلية: 29 ألف مخالفة للاحترازات خلال أسبوع.. والرياض الأعلى

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 (29191) مخالفة، وذلك للمدة من 1/8/1442هـ حتى 7/8/1442هـ.

وبحسب «إنفوجراف» نشرته وزارة الداخلية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(10949)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(7064)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3869)، ومنطقة القصيم بـ(1707).

ثم جاءت منطقة المدينة المنورة بـ(1318)، ومنطقة الجوف بـ(1196)، ومنطقة حائل بـ(656)، ومنطقة الباحة بـ(645)، ومنطقة تبوك بـ(608)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(483)، ومنطقة عسير بـ(467)، ومنطقة جازان بـ(139)، ومنطقة نجران بـ(90).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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