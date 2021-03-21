«منشآت» توضح شروط وخطوات تأسيس مركز ضيافة الأطفال

أوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، آلية وشروط وخطوات كيفية بدء مشروع لتأسيس مركز ضيافة أطفال.

وشاركت هيئة منشآت، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، في سلسلة تغريدات متصلة عدة صور معلوماتية (إنفوجراف) مصحوبة بتغريدات جاء فيها: إذا ودك تستثمرين في مراكز ضيافة الأطفال؛ استفيدي من برنامجنا التأهيلي، وأضافت: وسهلناها عليك في منشآت، ورسمنا لك خارطة الطريق للدخول في النشاط.

وأوضحت هيئة منشآت أن المراكز الأهلية لضيافة الأطفال هي عبارة عن أماكن مخصصة لرعاية الأطفال من حديثي الولادة حتى عمر 10 سنوات في المراكز المستقلة ومن حديثي الولادة حتى عمر 6 سنوات بالمراكز الموجودة داخل مقار العمل والمنازل وتقديم أنشطة تربوية هادفة لمدة محددة خلال اليوم، وذلك تحت إشراف وبترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأشارت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أن آلية وطريقة تأسيس مراكز ضيافة الأطفال الأهلية تتمثل في إتباع الخطوات التالية:

- تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- استكمال المتطلبات.

- دراسة الطلب في مركز التنمية ومعاينة المقر.

- الموافقة المبدئية ثم تعيين وإقرار المديرة ثم طباعة الخطابات.

- دراسة الطلب في الوزارة.

- الحصول على الترخيص النهائي.

وأوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الاشتراطات والمتطلبات الضرورية والأساسية اللازم توافرها في طالب الترخيص وتتمثل في:

- أن يكون طالب الترخيص سعوديًّا أو سعودية الجنسية.

- ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 18 سنة ميلادية لمراكز الضيافة المستقلة و25 سنة ميلادية لمراكز ضيافة الأطفال المنزلية.

- ألا يكون طالب الترخيص موظفًا أو موظفة حكومية.

- ألا يكون طالب الترخيص حاصلًا على تراخيص سابقة لنفس النشاط تم إغلاقه لمخالفته أو ما لم ينقضِ على ذلك 3 سنوات على الأقل.

- ألا يكون طالب الترخيص قد صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

- أن يكون لصاحبة مركز الضيافة المنزلية تقرير طبي يثبت خلوها من الأمراض المعدية وشهادة إسعافات أولية من جهة مرخصة.

- أن يعين طالب الترخيص ممثل له فرد في مقار العمل.

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