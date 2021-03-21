وزير الخارجية يبحث مع مدير «الطاقة الذرية» تعزيز التعاون بين المملكة والوكالة

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مباحثات هاتفية مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي؛ لبحث تعزيز أوجه التعاون بين الوكالة والمملكة.

وكتب الأمير فيصل بن فرحان، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ، اليوم الأحد: «تلقيت اتصالًا هاتفيًا من مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي»، مضيفًا: «استعرضنا، خلال الاتصال، أهمية دور الوكالة في تحفيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية».

وقال وزير الخارجية: «ناقشنا ملفات منع الانتشار المطروحة حاليا وتعزيز التعاون بين المملكة والوكالة في كل المجالات».