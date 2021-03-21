ما هو المانع الوحيد لأخذ لقاح كورونا؟.. «الصحة» تجيب

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، المانع الوحيد للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال العبدالعالي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الأحد، إن «المانع الوحيد الذي توصلنا إليه لأخذ اللقاح هو المناعة المفرطة الشديدة من اللقاح نفسه فقط أما بقية الأمور فلا تعتبر وبإمكان الجميع الحصول على اللقاح».

وأضاف: «أنه بالنسبة للحوامل فهناك دراسات مبشرة قد تتطور فيها أمور تتيح إعطاءهم اللقاح ومتى تم ذلك سيتم مشاركتكم بإذن الله».

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات 385020 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنّه تمّ تسجيل 277 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 374412 حالة، كما تمَّ تسجيل 7 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 6609 حالة.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1373621854796197889