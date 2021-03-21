إبراهيم الحربي يغادر المستشفى بعد تعافيه من كورونا

غادر الفنان السعودي إبراهيم الحربي المقيم في الكويت، مستشفى جابر، بعد تعافيه من فيروس كورونا.

ونشر الفنان الكويتي داوود حسين عبر صفحته في «إنستجرام» صورة قديمة تجمعه بالحربي معلقًا: «الحمد لله خرج أخي وصديقي إبراهيم الحربي من المستشفى مشافي معافى، شكرًا لدعواتكم ودعمكم المعنوي وسؤالكم المستمر، اللهم شافي وعافي كل مريض، والحمد لله دائمًا وأبدًا».

تصريحات الفنان الكويتي أكدها نجل إبراهيم الحربي، مشيرًا إلى أن والده غادر المستشفى، أمس.

وقال يوسف الحربي في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى ولك الحمد على كل حال.. تم بحمد الله خروج والدي من المستشفى.. شكرًا بحجم السماء لكل من سال وجزاكم الله خيرًا ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لكم (..) أسأل الله العلي القدير أن يشافي ويعافي كل مريض.

وكان نجل الفنان إبراهيم الحربي، نفى الأسبوع الماضي ما أثير من أنباء حول نقل والده إلى العناية المركزة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، في مستشفى جابر بالكويت.

وإبراهيم الحربي هو ممثل ومنتج سعودي، لُقّب بـ«دونجوان الشاشة الخليجية»، وتميز بأدواره البطولية في الدراما الخليجية، ومن أهم أعماله: «الإمبراطورة، ملفات المحاكم، قناص خياط، غدر الزمان، مال وأحلام، رصاصة الرحمة، وهج الشموع، غريب الدار، بين الماضي والحب، لن أطلب الطلاق، تحالف الصبار، مشهد من الزمن الجميل، كلام أصفر، أمي دلال والعيال، مساحات خالية، سبع أبواب، جنة هلي، والدي العزيز، ورود ملونة، نجد، غرس الود»، وغيرها من الأعمال الدرامية.

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