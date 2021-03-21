كراني: صقيع خلال الأيام المقبلة على بعض المناطق بسبب زائر قطبي

كشف خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم الأحد، عن حدوث انحفاض حراري على شمال المملكة، مشيرًا إلى أن وجود فرصة لتكون الصقيع ونشاط للرياح يؤدي إلى شبه انعدام للرؤية خلال الأيام المقبلة.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «يا أهل الشمال استعدوا للزائر»، مضيفًا: «بعون الله من اليوم وحتى الثلاثاء يستمر تأثير كتلة ساخنة على الأجواء تتحرك تدريجيًّا في اتجاه الشرق ثم الجنوب الشرقي؛ بسبب قدوم زائر قطبي للشمال».

استكمل: «يؤدي الزائر القطبي لانحفاض حراري على الشمال وفرصة تكون الصقيع ونشاط الرياح وشبه انعدام للرؤية تصل لانعدام.. احذروا التقلبات».